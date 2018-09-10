Başkan Akgül: "Gelişmeye devam ediyoruz"

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kırıkkale Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'i makamında ağırladı.

Başkanlar ilçelerinde yapılan yatırımlar ve yapımı devam eden projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Mamak Belediyesi'nin tüm birimlerinin sahada çalıştığını kaydeden Başkan Akgül, “Çok çalışarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz” dedi.

"Birlik verimliliği artırır"

Mamak Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Özdem ise, "Yerel yöneticiler olarak hepimiz vatandaşa hizmetle yükümlüyüz. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde bir ortamın kurulması, ortaya çıkarılacak projelerin verimliliğini artırır" dedi.