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26 Mayıs 2018 10:08

Başkan Akgül, iftarda İmam Hatiplilerle buluştu

Mamak Belediyesi ve Mamak İmam Hatip Okulları Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği iftar programında, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Başkan Akgül, iftarda İmam Hatiplilerle buluştu

26 Mayıs 2018 10:08


Mamak Anadolu, Hüseyin Gazi ve Şehit Nuri Pamir İmam Hatip Liseleri olmak üzere 3 farklı noktada kurulan iftar sofralarında Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Elif Rabia Toptancı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Müftüsü Ramazan Illıkkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney vatandaşları yalnız bırakmadı. 4 bin kişinin iftar yaptığı programda mehteran takımı herkesin beğenisini kazandı.


Ramazan etkinlikleri ile toplumsal dokuyu güçlendirecek güzel faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getirerek, mütevazı sofralarda vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu açıyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş adetlerimizi ve mahalle kültürümüzü iftar programlarımızla yeniden yaşatıyoruz. Her alanda paylaşmayı öne çıkarıyoruz" dedi.




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