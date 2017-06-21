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21 Haziran 2017 10:27

Başkan Akgül, kurucusu olduğu vakfın iftarına katıldı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kurucusu olduğu Gönül Yardımlaşma ve Kültür Vakfı’nın iftarına katıldı.

Başkan Akgül, kurucusu olduğu vakfın iftarına katıldı

21 Haziran 2017 10:27


1992 yılında faaliyete başlayan Gönül Yardımlaşma ve Kültür Vakfı kurucuları ve üyeleri iftarda bir araya geldi. Programda konuşan vakfın kurucu başkanı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Toplumsal dayanışma için vakıfların kuruluş amaçları önemlidir. Gönül Vakfı kurulduğu günden bugüne aynı ruhla aynı kardeşlik duygusuyla çalışmalarına devam ediyor” ifadelerinde bulundu.


Ramazan ayında manevi iklimin fevkalade geliştiğini belirten Vakfı Başkanı Yunus Aluç, "Ramazan ayı ibadet ayıdır. O şuurda olarak Ramazan yaşanmalıdır. Bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.


İftar sonrası genç gönüllü öğrenciler, hazırlamış oldukları hediyeleri kurucu başkanlar ve yönetim kurulu üyelerine takdim etti.




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