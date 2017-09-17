Başkan Akgül, mahalle camilerini yerinde inceledi

Kartaltepe Camii ve Çağlayan Camii inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Akgül, mahalle camilerini daha geniş ve modern bir görünüme kavuşturduklarını belirterek, camilerin şimdiden tüm Mamaklılara hayırlı olmasını diledi. Akgül, “İhtiyaçlara cevap veremeyen küçük mahalle camilerinin yerine artık daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıyoruz” dedi.

Mamak Belediyesi tarafından projelendirilen Kartaltepe Camii, 755 metrekare inşaat alanına sahip ve aynı anda 445 kişiye hizmet verebilecek. Cami içerisinde ayrıca Kur’an kursu ve 80 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. Çağlayan Camii ise 235 kişiye aynı anda hizmet verebilecek.