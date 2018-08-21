Başkan Akgül: “Muhtarlarımızla iletişim halindeyiz”

Mamak’ta vatandaşa daha iyi hizmet vermek için muhtarların fikir ve görüşlerini önemsediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ”Başkent’in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak’ta gözümüzden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması için mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare ediyoruz” dedi.

Ortak gayenin vatandaşa hizmet olduğunu belirten Akgül, “Belediyelerin yereldeki temsilcileri muhtarlarımızdır. Onlar mahallelerimizin sorunlarını en iyi bilen bizim gözümüz kulağımızdır. Muhtarlarımızla sürekli iletişim ve etkileşim içinde olmak, vatandaşımızın beklentilerini karşılamamıza çok yardımcı oluyor” dedi.