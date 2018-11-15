Başkan Akgül: "Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz"

Harman Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz Çöşge ve mahalle sakinleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Vatandaşa daha iyi hizmet vermek için muhtarların fikir ve görüşlerini önemsediğini ifade eden Akgül, ”Başkent'in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak'ta gözümüzden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması için mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare ediyoruz” dedi.

Ziyarette gerek muhtarlıkların, gerekse belediyenin ortak amacının vatandaşa daha iyi hizmet ulaştırmak oluğunu ifade eden Akgül, “Muhtarlarımız ile yürüttüğümüz koordineli çalışma sayesinde ilçemizi her geçen gün daha ileri taşıyoruz. Sizler mahallerin nabzını tutan ve halkla bizler arasında köprü kuran kişilersiniz. Sizlere çok iş düşüyor" dedi.