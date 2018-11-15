İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akgül: "Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz"

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, sorunların çözümü için mahalle muhtarları ile sürekli istişarede bulunduklarını söyledi.


Harman Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz Çöşge ve mahalle sakinleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Vatandaşa daha iyi hizmet vermek için muhtarların fikir ve görüşlerini önemsediğini ifade eden Akgül, ”Başkent'in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak'ta gözümüzden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması için mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare ediyoruz” dedi.


Ziyarette gerek muhtarlıkların, gerekse belediyenin ortak amacının vatandaşa daha iyi hizmet ulaştırmak oluğunu ifade eden Akgül, “Muhtarlarımız ile yürüttüğümüz koordineli çalışma sayesinde ilçemizi her geçen gün daha ileri taşıyoruz. Sizler mahallerin nabzını tutan ve halkla bizler arasında köprü kuran kişilersiniz. Sizlere çok iş düşüyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.