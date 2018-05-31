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31 Mayıs 2018 10:14

Başkan Akgül sahurda vatandaşlarla buluştu

Sahurda Mamak sakinleriyle buluşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Hepimizin burada bu saatte beraber olması birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesidir’’ dedi.

Başkan Akgül sahurda vatandaşlarla buluştu

31 Mayıs 2018 10:14


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ekin ve Cengizhan Mahalleleri sakinleriyle sahurda bir araya geldi. Sahur programında Akgül’e AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti. Akgül, ilçede düzenlenen iftar programlarında olduğu gibi sahurda da vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, ’’Beraber yaptığımız sahur programlarımızda Ramazan’ı manevi anlamda gerçekten yaşıyoruz. Ramazan ayı rahmetin, bereketin bol olduğu bir ay. Hepimizin burada bu saatte beraber olması birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesidir’’ ifadelerini kullandı.




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