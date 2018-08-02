Mamak Belediye Başkanı Akgül, bünyesinde 360 derneği barındıran Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yöneticilerini makamında misafir etti. Platform Başkanı Habib Şeker ve dernek başkanları, “madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele” kapsamında belediye olarak verdikleri destekten dolayı Akgül’e plaket verdi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için düzenlenen her türlü organizasyona destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Akgül, “Sivil toplum kuruluşlarının olumlu çalışmalarını takip ederek, Mamaklılara katkı sunacak bütün projelere ortak oluyoruz” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, sevgi, barış ve kardeşliğin yaygınlaşmasında etkin rol oynadığını da belirten Akgül, “Biz de yerel yönetimler olarak memleket tanıtımı ve hemşehri sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.