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25 Temmuz 2018 10:52

Başkan Akgül: "Ticaret hacmi büyüdü"

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören’i makamında misafir etti.

Başkan Akgül:

25 Temmuz 2018 10:52


Ziyarette Mamak’ta hayata geçirilen yatırımlarla bölgede ticaret hacminin büyük ölçüde arttığını kaydeden Akgül, minibüsçü esnafının da bu büyümeden payını aldığını belirtti. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören de minibüsçüler olarak Mamak’ın gelişiminin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Dokuz yıl önce taşıdığımız insan sayısı ile şimdiki arasında çok büyük fark var. Önceden insanlar Mamak’a gelmeye çekinirdi, şimdi insanlar işini ya da evini Mamak’a taşıyor. Başkan Akgül’e bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.




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