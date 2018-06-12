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12 Haziran 2018 09:48

Başkan Akgül vatandaşlarla sahur yaptı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, geleneksel hale gelen sahur sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Akgül vatandaşlarla sahur yaptı

12 Haziran 2018 09:48


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Şafaktepe Mahallesi’nde vatandaşlarla sahur yaptı. Sahur programına katılan herkesle tek tek ilgilenen Akgül, ’’Ramazan ayında iftar sofralarının yanı sıra sahur programlarıyla da sizlerle bir araya geliyoruz. Evlerinizin yerine bu sofrayı tercih ettiniz. Mahalle sakinlerimizle bir arada olma, sohbet etme şansı bulduk. Bu buluşmada sizlerin gösterdiği özveri ile kardeşlik ortamını birlikte inşa ettik’’ şeklinde konuştu.


Sahur buluşmasına Akgül’ün yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Fahri Usta, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve mahalle sakinleri katıldı.




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