Başkan Akgül: “Vatandaştan kopuk başkan başarısız olur”

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan park ve Misket Mahallesi'ndeki Ali Rıza Karagüzel Parkı'nda vatandaşlarla buluştu.

İlçe sakinlerinin ilgi odağı haline gelen parklarda, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Akgül, gençler ve çocuklara da özel ilgi gösterdi. Mamak'a kazandırılan her çalışmanın ve hizmetin temelinde vatandaşların ihtiyaçları ve görüşlerinin yer aldığını kaydeden Akgül, “Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızla iletişim halinde olduk. Gerek belediyemizde gerek programlarda gerekse sokakta, parkta, bahçede. Vatandaştan kopuk bir başkan başarısız olur. Mamaklı hemşehrilerimin talep ve istekleri ile şekillendirdiğimiz yatırım ve çalışmalarımıza vatandaşlarımızı dinleyerek yön veriyoruz” dedi.

Akgül, parklarda yapılan çalışmaları da yakından inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince son düzenlemeleri yapılan parklarda belediye işçileri ile de sohbet eden Akgül, hem parkta dinlenen vatandaşların hem de işçilerin ikram ettiği çayı içti. Çalışmalar hakkında vatandaşların görüşünü de alan Akgül, istekleri de geri çevirmeyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.