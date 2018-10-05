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Başkan Akgül: “Yaptığımız spor yatırımlarının meyvesini topluyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yaptığımız spor yatırımlarının meyvesini topluyoruz” dedi.


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, boks sporunda Ankara Şampiyonu olan Rabia Yıldızı ve Yenilmez Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Mamak'ta gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak birçok tesisin faaliyete geçtiğini kaydeden Akgül, “Yaptığımız spor yatırımlarının meyvesini topluyoruz. Gençlerimizin elde ettiği başarılar, ilçemiz için gurur kaynağı oluyor. Rabia kızımız da o başarılı gençlerimizden biri. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Düzenli ve disiplinli çalışma ile spora yeni yetenekler kazandırma hedefine devam ettiklerinin de altını çizen Akgül, "İlçemizde sporun her alanında yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Gerek basketbolda, gerek sayokan, gerekse bireysel sporlarda da başarılar kazanılıyor. Belediye olarak elimizden geldiğince spora destek vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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