Başkan Akgül’den 15 Temmuz gazilerine ziyaret

Yapılan ziyaretlerde Akgül, o gece yaşananları birinci ağızdan bir kez daha dinledi.

Akgül ilk olarak Antep’te görev esnasında sağ bacağından yaralanarak gazi olan polis memuru Aladdin Korkmaz’ı ziyaret ederek başladı. Korkmaz o gece yaşadıklarını, “O gece Çanakkale ruhunu gördüm. Vurulup düşen bir vatandaşın yerini hemen bir başka vatandaş tıpkı Çanakkale’deki gibi devralıyordu” diye anlattı.

“Bu gün olsa yine aynı kararlılıkta olurdum”

Akgül’ün ziyaret ettiği bir diğer darbe gazisi de Terörle Mücadelede Polis Memuru olan Salih Aydemir oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmalarda gazi olan Aydemir iki bacağına isabet eden mermi ve şarapnel parçalarıyla yaralandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Aydemir, “Bu gün olsa yine hainlerin önüne aynı kararlılıkla dikilirim” dedi.

Akgül son olarak Başak Mahalle’sinde ikamet eden darbe gazisi Satılmış Kerman’ı ziyaret etti. Kızılay’da askerin başına silahla vurmasıyla beyin felci geçiren ve görme kaybı yaşayan Gazi Kerman şu cümleleri kurdu: “Bu vatan topraklarında yaşayan her Türk vatandaşı zor zamanlarda birlik olmayı başarmıştır. Bu birliğin bozulmaması için kimimiz canımızı verdi. Kimimiz de gazi oldu”

Gazilerin sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen Akgül, “O gün vatandaşlarımız adeta bir destan yazarak tüm dünyaya bir demokrasi dersi verdi” ifadelerini kullandı. Akgül’e, ziyaretlerde AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer de eşlik etti.