Bingöl Valiliğine atanan Mamak Kaymakamı Ali Mantı onuruna Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Lale Restaurant’ta veda yemeği düzenledi. Görev yaptığı 2015-2017 yılları arasında Mamak’a yaptığı hizmetler ve samimiyeti ile vatandaşın büyük sevgisini kazanan Kaymakam Ali Mantı’ya teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yeni görevinde başarılar diledi. Akgül, “Başlangıçlar, bitişler bu işin içerisinde var. Bu anlamda duygusal anlar yaşanıyor. Aslında bu bir veda gecesi değil vefa gecesidir. Kaymakamımız Ali Mantı’yla birlikte çok güzel mesailerimiz oldu. Başarılı işlere imza attık. Ayrıca Mamak’ tarihinde de ilk defa bir kaymakam, vali oldu” ifadelerinde bulundu.

Mamaklılar’ın güzel şeyleri hak ettiğini dile getiren Ali Mantı ise, “İlçemize hizmet etmek için bütün kurumlarla tam bir uyum içinde görev yapmaya çalıştım. Ayrıca çalışkan, ufku geniş bir belediye başkanıyla çalışmak benim için güzel bir şanstı. Onuruma verilen veda yemeğini düzenleyen Belediye Başkanımız Mesut Akgül’e ve davete icabet eden herkese teşekkür ederim. Ayrıca bugün eşimle evlilik yıl dönümümüz. Çifte mutluluk yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Veda yemeğinde Ali Mantı’ya eşi Işıl Mantı, Mamak Belediye Bakanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 0Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve protokol üyeleri eşlik etti.

Konuşmaların ardından Başkan Akgül, Kaymakam Mantı’ya teşekkür plaketi takdim etti.