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07 Temmuz 2017 10:08

Başkan Akgül’den gençlik merkezi müjdesi

Her yaş gurubuna ve her kesime hizmet sunmak için çalışan Mamak Belediyesi, hayata geçirdiği gençlik merkezlerine bir yenisini daha ekliyor.

Başkan Akgül’den gençlik merkezi müjdesi

07 Temmuz 2017 10:08


Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayacak her çalışmaya önem verdiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hizmet halkamıza Kutludüğün’de inşaatını başlattığımız yeni bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. Buradaki gençlerimiz de böylelikle boş zamanlarını daha keyifli ve daha verimli geçirebilecek” dedi.


Başkan Akgül, “Tüm gençlerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmak belediyelerin görevleri arasındadır. Bu açıdan onlar için oluşturduğumuz alanlarda, birbirleri ile iletişim ve dayanışmanın güçlenmesine, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.


2018 yılında bitirilmesi planlanan, 2000 metrekare alana inşa edilecek olan Kutludüğün Gençlik Merkezi, Selçuklu Mimarisi’nin özelliklerini taşıyacak. 400 kişilik düğün salonu, fitness salonu ve etüt odaları ile hizmete sunulacak.




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