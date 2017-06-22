Başkan Akgül’den hasta vatandaşa moral ziyareti

Koah (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) sonucu Gülveren Mahallesi’nde makineye bağlı bir yaşam süren Fethi Karabacak, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün çat kapı ziyareti ile moral buldu. İftar öncesi ziyaretleri Ramazan ayı boyunca sürdüren Akgül, vatandaşları hem ziyaret ettiklerini hem de belediye olarak neler yapabilecekleri hakkında konuştuklarını belirtti. Ziyarette Karabacak ailesini sosyal hakları konusunda bilgilendiren Akgül, ailenin sorunlarını dinledi. Sağlığın hiçbir zaman ihmale gelmeyeceğini söyleyen Fethi Karabacak ise, “Gençler kötü alışkanlıklardan uzak durun. Bugün hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorsunuz. Ancak yarın bazı alışkanlıklarınızdan dolayı dışarı bile çıkamayabilirsiniz” diye öğüt verdi.