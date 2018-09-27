Başkan Akgül'den öğrencilere aşure ikramı

Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulunun düzenlediği aşure programına katılarak, gençlere aşure ikram etti. Muharrem ayının tüm Müslümanların birlik ve beraberliğini, kardeşliğini daha da arttırmasına vesile olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Akgül, “Vatandaşlarımız aşureyi bir vesile kılarak güzel bir dayanışma ve birliktelik sergiliyor. İdrak ettiğimiz Muharrem ayının tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini dilerim” dedi.