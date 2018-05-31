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31 Mayıs 2018 10:16

Başkan Akgül’den vatandaşlara ziyaret

Vatandaşları ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Bizim önceliğimiz insanımızın gönlünde yer almak’’ dedi.

Başkan Akgül’den vatandaşlara ziyaret

31 Mayıs 2018 10:16


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile birlikte vatandaşları ziyaret etti. İlk olarak Şehit Cengiz Topel Mahallesi’nde Baydan ve Ongun ailelerini ziyaret eden Şahin ve Akgül, ardından Zöhre Sancaktar, Sevgi Demir ve Bircan Kurtalan’ın kapısını çaldı. Ziyaretler sonunda Şahin ve Akgül, ’’Güçlü Türkiye yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini yerine getirerek sıkmadık el, çalmadık kapı, tebessüm etmedik yüz bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ açıklamasında bulundular.


Şahin, 24 Haziran seçimlerinin hem ülke hem de bölge açısından önemli bir seçim olduğunun altını çizerek, ’’Bugüne kadar 16 yıldır var gücümüzle teşkilatlarımızla çalıştık. Şimdi daha çok çalışma zamanı” dedi.


İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile vatandaşların dertlerine ortak olduklarını belirten Akgül, önceliklerinin gönülleri kazanmak olduğunu söyledi. Mamak’a hizmet etmenin ve bu hizmetin güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarının altını çizen Akgül, ’’Çat kapı ev ziyaretlerimiz sürüyor. Hemşehrilerimizin samimiyetlerine, hikayelerine ortak oluyoruz. Bizim önceliğimiz insanımızın gönlünde yer almak’’ şeklinde konuştu.


Çat kapı ziyaretlerle misafir oldukları vatandaşlarla yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Şahin ve Akgül, ailelerin çocukları ile de yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. Ziyaretten duyduğu mutluluğu ve şaşkınlığı dile getiren 3 çocuk annesi Afife Baydan, ’’Çok sevindik, heyecanlandık, memnun olduk. Bizi yönetenlerin kapımıza gelmesi çok mutlu edici bir durum. Bu ziyaretle çocuklarım da sevindi. Çok güzel bir davranış’’ dedi.




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