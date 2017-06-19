Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 10:31

Başkan Akgül’ün iftar programları sürüyor

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün ev sahipliğinde, Mamak ilçe protokolü iftar programı düzenlendi.

Başkan Akgül’ün iftar programları sürüyor

19 Haziran 2017 10:31


Lale Restorant’ta ilçeye hizmet edenlerin bir araya geldiği iftar yemeğine katılanlara teşekkür eden Başkan Akgül, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Akgül, “Ramazan Ayı geldi ve tüm güzellikleriyle devam ediyor. Bu bereketli sofralarda hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki iftar sofraları zenginin fakirin gencin yaşlının kaynaştığı sofralardır. İlçemizde her gün halkımızla iç içe oluyoruz. Gücümüz yettiğince de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu sofralarda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.


İftar programına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün yanı sıra, Mamak Kaymakamı Ali Mantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mamak Belediyesi Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin, Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, Mamak Müftüsü Ramazan Illıkan, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Meclis üyeleri, şehit ve gazi Aileleri, federasyonlar, dernekler, müftülük personeli, imamlar ve mahalle temsilcileri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:01
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!