Başkan Akgül’ün iftar programları sürüyor

Lale Restorant’ta ilçeye hizmet edenlerin bir araya geldiği iftar yemeğine katılanlara teşekkür eden Başkan Akgül, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Akgül, “Ramazan Ayı geldi ve tüm güzellikleriyle devam ediyor. Bu bereketli sofralarda hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki iftar sofraları zenginin fakirin gencin yaşlının kaynaştığı sofralardır. İlçemizde her gün halkımızla iç içe oluyoruz. Gücümüz yettiğince de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu sofralarda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İftar programına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün yanı sıra, Mamak Kaymakamı Ali Mantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mamak Belediyesi Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin, Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, Mamak Müftüsü Ramazan Illıkan, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Meclis üyeleri, şehit ve gazi Aileleri, federasyonlar, dernekler, müftülük personeli, imamlar ve mahalle temsilcileri katıldı.