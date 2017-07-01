Başkan Ak’ın cuma buluşmaları devam ediyor

Başkan Mustafa Ak, bu hafta Esertepe Mahallesi’nde bulunan Tuğba Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi. Cuma buluşmalarını sekiz yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, katılımcı belediyeciliği önemsediklerine dikkat çekti.

"Keçiören’i birlikte yönetiyor ve denetliyoruz"

Vatandaşlarla bir araya gelerek onların Keçiören ile ilgili görüş ve önerilerini almaya özen gösterdiğini aktaran Başkan Ak, "Cuma buluşmaları kapsamında her hafta farklı bir camiye giderek farklı mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Buradaki mahalle sakinleriyle, mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde görerek, anında müdahale ediyoruz. Devam eden çalışmaları da birlikte denetliyor, onların taleplerini dikkate alıyoruz" dedi.

Mustafa Ak, sekiz yıldır her hafta cuma günü Keçiören’in farklı bir mahallesinde bulunan camiye giderek vatandaşlarla buluşuyor. Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ak, vatandaşlar ile birlikte mahalleyi geziyor, gelen istek ve önerileri dinleyip, esnafı da unutmayarak iş yerlerini ziyaret ediyor ve “hayırlı kazançlar” diliyor. Mustafa Ak, Cuma buluşmalarının yanı sıra ev ziyaretleri, park sohbetleri, halk günü, pazar denetimi gibi vesilelerle de vatandaşlar ile bir araya gelmeye özen gösteriyor.