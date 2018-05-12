Başkan Ak’ın eşinden anneler gününe özel yemek

Keçiören’de yaşayan kadınların el emeği ürünlerini alıcıyla buluşturmalarına aracılık eden Hanımlar El Emeği Pazarında Anneler Gününe özel birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürme, kadınları iş gücü piyasasına dahil etme konularında çalışmalar yapan Keçiören TOGEM’in, Kalaba Botanik Parkta açtığı El Emeği Pazarını gezen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın da eşlik etti.

3 gün boyunca annelerine hediye almak isteyenlerin uğrak yeri olacak pazarda yiyecek, takı ve süs eşyaları, el işlemeleri, bebek giysileri gibi birçok el emeği ürünü tek tek dikkatle inceleyen Başkan Ak, stanttakilerin Anneler Gününü kutlamayı da ihmal etmedi.

Kurulan 20 stantı tek tek gezen Mustafa Ak, "Hanımlar el emeği ürünlerini bu pazarda görücüye çıkararak ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Anneler Günü dolayısıyla pazarımız daha bir anlam kazandı çünkü buradaki ürünleri yapanlar da birer anne, el emeği göz nuru ürünler hepsi... Ayrıca en değerli hediye içinde emek olandır. Hanımlar El Emeği Pazarımız yaz boyunca cuma-cumartesi-pazar açık olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Annelerin hakkının ödenemeyeceğini ifade eden Başkan Ak, "Fedakarlık, sevgi ve sabır timsali annelerimiz en kıymetlimizdir, kıymetini bir gün değil her gün bilelim. Başta kendi annem olmak üzere eşimin ve tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum" mesajı verdi.

Hatice Ak’tan anneler gününe özel yemek

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın eşi Hatice Ak da Anneler Günü münasebetiyle kadın meclis üyeleri ve kadın muhtarlarla bir araya geldi. Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın’ın katıldığı yemek programında KEÇMEK (Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünleri ve saksıda menekşeleri konuklarına hediye eden Hatice Ak, Anneler Gününü kutladı. Konuklarda Ak’a çiçek takdim ederek, “Böyle bir programda bir araya gelmekten ötürü çok mutlu olduk, özel ve değerli olduğunu hissetmek güzel bir duygu Biz de Başkanımızın değerli eşi Hatice Hanım başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü kutluyoruz” dediler.