Başkan Ak:"Öğretmenime söz verdim hiç sigara içmedim"

Ak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İbrahim Akoğlu İlkokulunda düzenlenen törene katıldı. Hayatın her aşamasında bir öğretenin olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında Başkan Ak şunları söyledi; "Anne ve babadan sonra bizleri hayata hazırlamak için en önemli görevi öğretmenlerimiz yerine getiriyor. Doğumla başlayıp ölümle neticelenen hayatın içerisinde öğrenme süreci hiç bitmiyor."

Ülkelerin kalkınmasında temel unsurun eğitim ve insan olduğunu vurgulayan Ak, "Atatürk’ün dediği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmalı hatta Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023’e bu hedefle ulaşmalıyız. Üretmeyen toplumlar kalkınamaz. Çalışkan, zeki, dürüst, iyi ve güzel insanlara ihtiyacımız var, bunun da en önemli yeri okul... En büyük rol siz öğretmenlerimize düşüyor." dedi.

Öğretmenime söz verdim hiç sigara içmedim

Öğretmenlerin insandaki cevheri açığa çıkardığına dikkat çeken Ak, ülkenin yönetim kademesinde söz sahibi olan kişileri de öğretmenlerin yetiştirdiğine vurgu yaparak, "Önemli mevki ve makamlara gelmiş ve topluma fayda sağlamış insanlar "beni tanıdınız mı öğretmenim" dediğinde öğretmenlerin adeta gözleri ışıldıyor, emeklerinin karşılığını aldıklarını gördükçe de çok mutlu oluyorlar. Benim ilkokul öğretmenim Musa Kazım Türk’tü. Aradan belki 40 yıl geçti ama kendisini ve bana verdiği öğütleri asla unutmadım hatta bir defasında asla sigara içme diye öğüt vermiş tüm sınıfı da buna şahit tutmuştu, ben o söze hep sadık kaldım ve asla sigara içmedim. Öğretmenler öğütlerinin yanı sıra meslek seçimlerinde ve yeteneklerin açığa çıkmasında da etkili oluyorlar.Özgüven sahibi, donanımlı bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasında kilit rolü ifa ediyorlar." diye konuştu.

Dakikada 11 bin kelime okuyan 9 yaşındaki bir çocuğun da öğretmeni tarafından keşfedildiğine dikkat çeken Ak, "Öğretmenlerimiz bir günümüzün değil 365 günümüzün içindeler, iyi ki varsınız." diyerek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Okul Müdürü Hüseyin Aksu da 33 yıllık öğretmen olduğunu belirttiği konuşmasında Atatürk’ün "Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir." sözünü hatırlattı. Aksu, ayrıca Başkan Ak ile birlikte okul çevresine 380 ağaç diktiklerini ve 378’inin de büyüdüğünü söyledi.

Öğretmenlere karanfil vererek bu anlamlı günü kutlayan Başkan Ak, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından okuldan ayrıldı.