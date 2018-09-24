Başkan Ak'tan 13 bin öğretmene aşure ikramı

Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı ve yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Keçiören'de özel ve devlet okullarında görev yapan yaklaşık 13 bin öğretmen için aşure ikramına başladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın talimatıyla görevlendirilen personeller 150 bin öğrenciye hizmet veren Keçiören'deki eğitim camiasının yeni eğitim ve öğretim dönemini kutlamak için Muharrem ayı boyunca aşure dağıtımını sürdürecek. Gönül belediyeciliği kapsamında Muharrem ayında sürdürülen aşure dağıtımıyla gönül birliğine vurgu yapılırken, dini ve kültürel değerlerin benimsenmesinde toplumun her kesiminde farkındalığı artırmak da hedefleniyor.

“Heybemizde birçok güzellik var”

Muharrem ayının ve en önemli günlerden biri olan Aşure Günü'nün anlamının kavranması gerektiğine işaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; geleneksel, kültürel ve toplumsal farklılıklardan zenginlikler meydana geldiğini dile getirdi. Türk milleti olarak vatan, millet, bayrak ve gönül birliğinin sonsuza dek süreceği inancında olduğunu kaydetti.

Muharrem ayında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiğini de söyleyen Başkan Ak, “Farklı ırktan, mezhepten, dinden, ideolojik görüşten insanların harmanından oluşan Türk toplumu; yaşayışını, geleneklerini ve alışkanlıklarını hoşgörü anlayışıyla inşa etmiştir. Farklılıklarıyla yükselen, büyüyen ve dünyanın gözdesi haline ülkemiz bu yapısıyla medeniyetlerin beşiği konumundadır. Heybemizde birçok güzelliği barındırıyoruz. Cenab-ı Allah bizleri bu güzelliklerden mahrum bırakmasın. Varlığımız, kardeşliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz ebedi olsun” diye konuştu.

Tatlı yiyelim, tatlı eğitelim, tatlı öğretelim

Keçiören'de faaliyet gösteren eğitim camiasının yeni dönemde başarılı olması temennisinde bulunan Başkan Ak, “Geleceği inşa eden öğretmenlerimizin ve eğitim camiasında hizmet veren diğer eğitim personellerimizin yeni dönemini tebrik ediyorum. Muharrem ayı dolayısıyla öğretmenlerimize aşure ikramında bulunarak tatlı yiyelim, tatlı eğitelim, tatlı öğretelim temennisinde bulunduk. Tüm öğretmenlerimize afiyet olsun” ifadelerini kullandı.