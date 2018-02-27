Başkan Ak’tan "Aliya" semineri öncesi konuklara yemek

Ihlamur Kasrı’nda düzenlenen yemekte ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle derinleşen ve siyasi istikrarla birlikte güçlenen Bosna ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "19. yüzyıla kadar Osmanlı himayesinde kalan Bosna ve Balkanlar’ın istikrar ve çok kültürlülük tecrübesinin bölgesel iş birliği için önemli bir ilham olduğuna inanıyoruz. Aramızdaki bu tarihsel bağları güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşıma hedefindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkemizin istikrar ve güven ortamı bölgesel ilişkilerimize ciddi bir şekilde yansıyor. Kendisinin vizyonerliği, yerel ve bölgesel aktörlerle yürüttüğü iş birlikleri, jeostratejik öneme sahip Bosna’yı yakından takip etmesi ve elbetteki rahmetli Aliya’nın kendisine olan itimadı bu ilişkileri çok daha üst noktalara taşıyor. Merhum Aliya İzetbegoviç vefatından önce Sayın Erdoğan’a ’Dualarımız sizinle. Bu topraklar Osmanlı bakiyesidir. Bosna’mı koruyun, Bosna’ma sahip çıkın. O size emanet’ demiş, onun ferasetine, imanına güvenmiş, onu tüm İslam ülkeleri için bir şans olarak görmüştür. Türkiye bu emanete sahip çıkıyor, çıkmaya da devam edecek" dedi.

TİKA’nın Bosna’da 22 yıldır eğitim, sağlık, kültür, tarım, hayvancılık, idari ve sivil altyapı projelerine imza attığına değinen Ak, "Bizim ilişkimiz sadece devletler arası değil milletler arasıdır. İki ülke iyi ve kötü günde bir olmaya, beraber olmaya devam edecek. Balkanlar’daki görünürlüğünü her geçen gün artıran ülkemiz, uzun vadeli ve dengeli bir anlayışla siyasi meselelerde ölçülü ve hakkaniyetli tavrını korumayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

ATO Congresium’da Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Prof. Dr. Nabi Avcı, Raşid el- Gannûşi, Dr. Süleyman Gündüz, Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, Prof. Dr. Mevljud Dudic, Prof. Dr. Mustafa Kahramanyol, Prof. Dr. Şeyh Kâzım Hacımeyliç, Prof. Dr. Adnan İsmaili, Prof. Ferid Muhikj, Prof. Dr. İsmail Bardhi, Prof. Dr. Metin İzeti, Sülejman Ugljanin, Hüseyin Kaya, Hasan Çengiç’in katılımıyla gerçekleşecek seminerin önemine değinen Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak gelen Tunuslu âlim ve bilge lider Raşid El-Gannuşi’yi Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Ak, "’Ümmet liderlik, birlik ve stratejik planlama eksikliği çekiyor, bu boşluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan doldurdu’ diyen Sayın Gannuşi, bu yüzyılın değerli bir mütefekkiri olarak seminere önemli katkılar sunacak" diye konuştu.

Dünya İslam Alimleri Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği de Türkiye’nin son dönemlerde İslam ülkelerine çok büyük katkılar sunduğuna değinerek, "Bu toplantı önemli bir adım ve katkıdır. Tüm İslam aleminin birliği adına şükranlarımı sunuyorum. Gençlik dönemimde merhum İzzetbegoviç’le tanışmış, o zaman kendisine böyle bir anlaşmayı niçin kabul ettiklerini sormuştum. Kendisi de bu anlaşma ile ülkenin alt yapısı ve dizaynını koruduklarını söylemişti. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Allah Bosna’yı korusun" dedi.

Seminer, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vereceği kapanış yemeği ile son bulacak.