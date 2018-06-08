Başkan Ak’tan darp edilen genç kıza geçmiş olsun ziyareti

’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte hala olayın şokunu yaşayan üniversite öğrencisi Merve S.’yi Keçiören’deki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Mustafa Ak, “İnsanlık dışı bir olay, hiçbir şekilde şiddetin mazereti olamaz, tek kelimeyle vahşet. Bizler de olayın takipçisi olacağız. Çok geçmiş olsun” diye konuştu.

Olayın nasıl olduğunu soran Ak’a genç kız, “Ben kardeşimle hastaneye gitmek için durakta bekliyordum, benimle birlikte durakta bekleyen bir kişiyle seçimler üzerine sohbet etmeye başladık. Ben Cumhurbaşkanımızın yüzde 52 oyla ilk turda seçileceğini söyledim. O sırada Muharrem İnce’nin afişlerini asan Nazife Cansu Delibaş isimli şahıs Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Sözlü saldırıda bulundu. Ben Cumhurbaşkanımızı savundukça kadın sürekli hakaret ve küfür ediyordu. Daha sonra kadın geldi benim saçımdan tuttu, saçımı kopardı. Saçımdan tutup başımı öne eğdiği için pek fazla göremedim ama çevredekiler müdahale etti. Bizi ayırdılar. Muharrem İnce’nin kağıtlarını asanlarla birlikte bir araca binip uzaklaşmaya çalıştılar. Ben onların kaçtıklarını düşünerek arkalarından koşup plakalarını almaya çalıştım. Şikayette bulunacağımı söyledim. Onlar olay yerinden uzaklaştıklarında 115’i arayıp ekip talebinde bulundum” diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

"Olayın takipçisi olacağız"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, “Ne cesur kızmışsın, helal olsun sana aferin” dedi. Başkan Ak’a darp izlerini ve saçının yolunan kısmını gösteren Merve S., “Bu saldırı beni yıldırmadı ve korkutmadı. Her yerde savunmaya devam edeceğim, onu çok seviyorum. Bunu yapan şahıs benden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemedikçe de olayı kapatmayacağım” diye konuştu.

Başkan Ak, “Bizler senin yanındayız, bu gibi çirkin olaylar umarız bir daha vuku bulmaz. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini arzu ediyoruz. Tehdit, hakaret, şiddet asla kabul edilmez, olayı kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da cengaverce savunduğun ve cesaretin için de seni tebrik ediyorum” dedi.