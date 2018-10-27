Başkan Ak'tan Ekim'de doğan personellerine kutlama

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, içerisinde bulunulan ayda doğan personellerin doğum gününü kutlama geleneğini devam ettirerek, Ekim ayında doğan belediye personellerinin doğum gününü kutladı. Personellerin dayanışma ve birlikte çalışma anlayışını kuvvetlendirmeyi amaçlayan doğum günü programında personellere hediyelerini veren Başkan Ak, Ekim ayında doğan 220 personeli temsilen en yaşlı personellerden Asiye Yanıkoğlu (57) ve en genç personellerden Yusuf Durak (18) ile pasta kesti. Keçiören Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen programda personellerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

"İnsan değerlidir”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ak, "'İnsan değerlidir' anlayışıyla geleneksel hale getirdiğimiz doğum günü kutlamalarında, içerisinde bulunduğumuz ayda doğan personellerimizin doğum gününü kutlayarak personellerimizin her birinin özel olduğunu hissettirmek istedik. Çeşitli etkinliklerle insanların gönlüne dokunan ve onları özel hissettiren etkinlikler düzenliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızdan başlayarak sevgi ve huzur ortamının ilçemize yayıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Ekim ayında doğan arkadaşlarımıza hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.