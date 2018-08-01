Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 11:13

Başkan Ak’tan Gazze’ye kurban bağışı

İhtiyaç sahiplerine ulaşarak Türkiye’nin gururu olan Türk Kızılayı’na bağış yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Kurban paylaşmaktır" mesajı verdi.

Başkan Ak’tan Gazze’ye kurban bağışı

01 Ağustos 2018 11:13


Gazze için Kurban vekaletini Kızılay’a veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşliğe vesile olmasının yanında yardımlaşma ve dayanışmayı da teşvik eden anlamlı ve özel günlerdir. Etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerini bizlere yeniden hatırlatarak, bizleri bu konuda duyarlı olmaya sevk eder. Sadece ülkemizde değil dünyada da ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ülkemizin gururu olan Türk Kızılayı, alan el ile veren el arasında köprüdür" ifadelerini kullandı.


Filistin’in El-Halil ve Jabalia Belediyeleri ile kardeş olduklarını belirten Ak, Filistin’e özgürlük ve adaletin gelmesinin ortak temennileri olduğunu da dile getirdi.



Bayram bereketini paylaşma çağrısı


"Yardım seven ol, kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşarak Kurban Bayramı’nın paylaşmaya da vesile olmasına aracılık eden Türk Kızılayı’na kurban bağışı yapan Başkan Ak, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ederken, "Kurban etlerinden elde edilen kavurma, konserve haline getirilerek kutulanıyor. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, böylece bayram bereketi paylaşılıyor. Herkesi bayram bereketini paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Hayırseverler Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yaklaşık 40 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekaletlerini verebiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç