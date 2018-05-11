Başkan Ak’tan okul ziyaretleri

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ilk durağı Karargahtepe Mahallesi’ndeki Kocatepe İlkokulu’nun düzenlediği yıl sonu şenliği oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık’ın da eşlik ettiği programa veliler yoğun ilgi gösterdi. Okul bahçesindeki kermesi de gezen Ak, alışveriş yaparak okul bütçesine katkı sundu. Ana sınıfının yıl sonu sergisini ziyaret ederek minik öğrencileri kutlayan Mustafa Ak, hediye çekilişi de yaparak kazanan şanslı isimleri belirledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ile birlikte daha sonra Bilal Yaşar Ortaokuluna geçen Belediye Başkanı Mustafa Ak, hayırseverler tarafından yapılan laboratuvar ve kütüphanenin açılışını yaparken belediyenin tadilatını üstlendiği sınıfları da gezdi. Halk oyunları gösterisi ile başlayan programda Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren 13 öğrenciye hediyeleri verilirken, 8. sınıf öğrencisi Yasin İmamoğlu adına ödülü alan görme engelli Türkçe Öğretmeni Gökhan Çapanoğlu ile Başkan Ak kısa bir süre sohbet etti. Öğrencilerin başarısına katkısından ve azminden dolayı Çapanoğlu’na teşekkür eden Ak, “Eğitime yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez, eğitim bizim vazgeçilmez yatırım alanlarımızın başında geliyor. Okullarımızın fiziki yapılarının iyileştirilmesi noktasında bizler de belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye girenler başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ümit Şefik Arıduru, Başkan Ak’a okula katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim etti.