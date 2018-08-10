Başkan Ak’tan taşkın sonrası mahalleliyi ziyaret

Keçiören’de sağanak yağışların etkisiyle meydana gelen taşkın sonucu mağdur olan vatandaşların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan hasar tespit çalışması sonucunda, Keçiören Belediyesince toplamda 109 konutun tadilatı tamamlandı. Bu yıl yaz aylarında Türkiye’de etkili olan yaz sağanakları Keçiören’de de etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde Keçiören Kamil Ocak Mahallesi’nde meydana gelen taşkınlarda 63 ev, 20 ticarethane ve 26 ortak alan hasar gördü. Hasar tespit raporları doğrultusunda tadilata başlayan Keçiören Belediyesi, afete uğrayan 109 konutun tamamında çalışmalarını tamamlayarak evleri ve iş yerlerini sahiplerine teslim etti. Keçiören Kamil Ocak Mahallesi’nde bulunan konutlarda yapılan tadilatın ivedilikle sonuçlanması için yoğun mesai harcayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, tadilatın tamamlanmasıyla birlikte sel mağdurunu evinde ziyaret etti. Kamil Ocak Mahallesi sakinlerinden sel mağduru Gülcan Çinkaya’nın evine misafir olan Başkan Ak, "Allah’a çok şükür ki can kaybımız olmadı. Vatandaşlarımızın evlerine ve iş yerlerine gelen zararları da sosyal belediyecilik anlayışımızla karşıladık. Afet mağdurlarımızdan Gülcan Çinkaya’yı da bu vesileyle evinde ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi tarafından tadilatın derhal yapıldığını ve mağduriyetinin giderildiğini söyleyen Çinkaya, Başkan Ak’a teşekkürlerini iletti. Çinkaya, "Allah hem devletimizden hem de başkanımız Mustafa Ak’tan razı olsun. Afet mağduru oldum ama saygı ve sevgi gördüm. Belediyemiz mağduriyetimizi hemen giderdi" şeklide konuştu.

Ev ziyaretlerine Keçiören Kamil Ocak Mahallesi’nde yaşayan engelli vatandaşlardan Aykut Erkan’ın evine misafir olarak devam eden Ak, 9 aylıkken havale geçirerek engelli hale gelen 28 yaşındaki Aykut Erkan’ın annesi Hülya Erkan ile kız kardeşi Sevil Erkan tarafından karşılandı. Konuşmakta ve hareket etmekte oldukça zorlanan Aykut Erkan, Ak’ı görünce gülümseyerek tepki verdi. Engelli vatandaş hakkında annesi Hülya Erkan’dan bilgi alan Ak, Aykut Erkan’ın fanatik Galatasaraylı olduğunu öğrenince şaka yapmayı ihmal etmedi.