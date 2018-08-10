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10 Ağustos 2018 11:00

Başkan Ak’tan vatandaşlara ziyaret

Kamil Ocak Mahallesi ve Çaldıran Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören’de vatandaşlarımızın problemler karşısında yalnız olmadıklarını hissettirmek ve problemlerine çözüm sunmak için onlarla iç içe organizasyonlar düzenliyoruz" dedi.

Başkan Ak’tan vatandaşlara ziyaret

10 Ağustos 2018 11:00


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak her hafta organize edilen halk günü buluşmalarının bir yenisini gerçekleştirdi. Keçiören’de Kamil Ocak Mahallesi ve Çaldıran Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Ak, vatandaşların problemlerini dinleyerek notlar aldı. ’Gönül belediyeciliği’ ile yeni çalışma modeline hız kazandıran Keçiören Belediyesi, Başkan Mustafa Ak’ın öncülüğünde vatandaşlarla bir araya gelerek onların şikayetlerini ve problemlerini dinledi. Halk günü buluşması kapsamında Kamil Ocak Mahallesi’nde oluşturulan platformla sosyal belediyecilik sokağa taşındı.


Vatandaşların Başkan Ak ile yüz yüze görüşme imkanı bulduğu buluşmada yüz yüze görüşmelerin düzenli ve hakkaniyetli olması için belediye personelleri tarafından kayıt oluşturuldu. Vatandaşların problemlerini dinleyen Ak, anında müdahale edilmesi mümkün olan sorunlar için toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimat verdi. Halk buluşmalarına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Ak, "Keçiören’de vatandaşlarımızın problemler karşısında yalnız olmadıklarını hissettirmek ve problemlerine çözüm sunmak için onlarla iç içe organizasyonlar düzenliyoruz. Halk buluşmaları, gönül belediyeciliği çalışmalarımızın yalnızca bir tanesi. Sosyal anlamda çözüm odaklı birçok organizasyonla halkımızın karşısına çıkıyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Halk buluşmasına katılıp isteklerini ve beklentilerini Ak’a ilettiğini söyleyen vatandaş İmran Güner, "Başkanımızın bizlerle buluşup, dertlerimizi dinleyeceğini duyunca koşa koşa geldik. Ben başkandan bir ricada bulundum. Benim ricamı not etti ve yetkililere talimat verdi. Başkanımız ne zaman mahallemizi ziyaret etse çocuklarımızı da alıp onu görmeye ve dinlemeye geliyoruz" şeklinde konuştu.




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