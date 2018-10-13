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Başkan Can'dan bürokrasi tepkisi

Çamlıdere Belediye Hazım Caner Can, "Türkiye bürokrasiye teslim edilemez" dedi.

Çamlıdere Belediye Hazım Caner Can, "Türkiye bürokrasiye teslim edilemez" dedi.


Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı'nın da katıldığı Baraj Koruma Yönetmeliği toplantısında konuştu. Can, bürokrasiden yakınarak, "Türkiye bürokrasiye teslim edilemez" diye konuştu.


Can, sorunlarının çözülmediği takdirde 10 gün sonra mahkemeye başvuracaklarını dile getirerek, "Hukuk devletinde yaşıyoruz, sorunumuzu ve hakkımızı hukuk nezdinde arayacağız. Hukuk devletinde hukukun uygulanmadığını ortaya koyarız" ifadesini kullandı.

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