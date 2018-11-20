Başkan Çetin 14 yılda yaklaşık 4 bin 200 sünnet olan çocuğu evinde ziyaret etti

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 2005'ten beri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen Pursaklar ikametine kayıtlı yaklaşık 4 bin 200 çocuğu evlerinde tek tek ziyaret etti. Sünnet ziyaretlerini geleneksel hale getiren Başkan Çetin, belediyenin sosyal yardım müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip sevindirdi. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Selçuk Çetin, onlara da yaş ve cinsiyetlerine göre hediyeler vererek tebessüm ettirmeyi sürdürüyor. 14 yıldır program dahilinde her hafta düzenli olarak sünnet ziyaretleriyle evleri tek tek ziyaret eden Selçuk Çetin, gittiği adreslerdeki apartman sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunup gönül belediyeciliği seferberliğine devam ediyor.

"14 yıldır gönül belediyeciliği seferberliği yapıyoruz"

Sünnet ziyaretlerini değerlendiren Başkan Çetin, yıllardır uygulamaya devam edip gönüllere dokunduklarını söyledi. Hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyetini belirten Çetin, "2005'ten beri Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan sünnetlerde ilçemizde ikamet eden çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Sünnet olan yavrularımızın listelerini ve iletişim bilgilerini Tebessüm Çarşımız tespit ediyor. Hepsini tek tek ziyaret ediyoruz. Geçmiş olsun deyip bisikletlerini hediye ediyoruz. Aynı zamanda bina ve mahalledeki hemşehrilerimizle hasbihal edip taleplerini dinliyoruz. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Hayata geçirdiğimiz projelerle herkesin gönlüne dokunup, 14 yıldır gönül belediyeciliği seferberliği yapıyoruz."