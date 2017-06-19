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19 Haziran 2017 18:06

Başkan Çetin AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatına iftar verdi

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Mehmet Akif Ersoy Tesisleri’nde AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatına iftar verdi.

Başkan Çetin AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatına iftar verdi

19 Haziran 2017 18:06

Başkan Çetin, “Birlik olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız hep birlikte güçlü Türkiye’yi güçlü Pursaklar’ı inşa etmeliyiz” mesajı verdi.


Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin iftar programlarında bu kez AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı’nı Mehmet Akif Ersoy Tesisleri’nde ağırladı. Başkan Çetin, burada yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajı verdi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü, Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu ve teşkilat mensuplarının katıldığı iftar programında konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 15 Temmuz hain işgal girişimini hatırlatarak birlik beraberlik mesajı verdi. Başkan Çetin, “Bizler güçlü Türkiye’yi ve güçlü Pursaklar’ı inşa etmek için bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız hep birlikte kardeş olmalıyız. Gece gündüz demeden çalışıp, daha güzel yarınlar inşa etmeliyiz” ifadelerinde bulundu.


İl Başkan Yardımcısı Kömürcü ve İlçe Başkanı Kabasakaloğlu da iftar yemeğinden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür edip teşkilat mensuplarına Haziran ayı teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler verdi.




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