Başkan Çetin bin kişiyi daha iftarda ağırladı

Pursaklar Belediyesi iftar programlarında ilçedeki vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen 1000 kişilik iftarda Tebessüm Çarşısına kayıtlı dar gelirli aileler, imamlar, Kur’an kursu öğreticileri ağırlandı. Ramazan ayında ilçedeki değişik kesimleri sofrasında ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, burada yaptığı konuşmada “Bu güzel akşamda birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin. Bayrama ulaşmayı nasip etsin. 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü. Ecdadımız yedi düvelle mücadele ediyordu. Şimdi de aynı mücadelemiz devam ediyor. Rabbim Türkiye’yi her zaman muzaffer eylesin, güçlü eylesin. Rabbim dostlarımızla birlikte diklenmeden dik durmayı nasip etsin” dedi.

Hemşerileriyle yakından ilgilenen Başkan Çetin, masaları tek tek gezip sohbet ederek vatandaşların taleplerini de dinledi. Davetlilerin yoğun ilgisi ile karşılan Başkan Selçuk Çetin gecenin hatırası olarak hemşerileriyle fotoğraf çektirdi. İftar programında Programa AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Erçetin, Ertuğrul Çetin de vatandaşları yalnız bırakmayarak birlikte oruç açtı.