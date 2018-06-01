Başkan Çetin binlerce hemşehrisiyle bir araya geldi

Pursaklar halkının geniş katılımlarıyla gerçekleşen Ramazan Etkinlikleri Şehit Salim Akgül Parkı’nda dolu dolu geçiyor. 7’den 77’ye binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde birbirinden renkli anlar yaşanıyor. Ramazan coşkusunu doyasıya yaşayan Pursaklar halkı, gece geç saatlere kadar ise sanatçıların konserleriyle eğleniyor. İlçe halkını yalnız bırakmayan ve etkinlikler kapsamında hemşerileriyle bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak “24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah’ın izni ve milletimizin teveccühü ile başkan yapacağız, AK Parti’mizi de Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edeceğiz” dedi. AK Parti iktidarlarıyla Türkiye’nin geldiği durumu anlatan Başkan Çetin, Pursaklar halkının Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduğu belirterek, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Artık ‘Eski Türkiye’nin olmadığının altını çizen Başkan, 15 Temmuz’daki hain işgal girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği birlik ve beraberliği hatırlatıp “Bizler durmadan çalışacağız. İhanet odaklarına fırsat vermeyeceğiz. Rabbim bu milleti devletsiz ve vatansız bırakmasın inşallah. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah fitne fesat çıkarmak isteyenlere fırsat vermeden 24 Haziran’da vatan, millet ve bayrak sevgisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar başkan yapacağız, parlamentoda da güçlü olacağız. Kendinizi hafife almayın gençler. Size güveniyoruz” dile konuştu.