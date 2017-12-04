Başkan Çetin, engellilerle bir araya geldi

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Kaymakamlığı’nın birlikte organize ettiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Özel programında ilçedeki engelli vatandaşlar yemekte ağırlandı. Pursaklar Mehmet Akif Ersoy Tesislerindeki Özler Restoranda engellileri ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Engelsiz bir dünya için durmadan çalışacağız” diyerek engellilerin gününü kutladı. Programa Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi yetkilileri, Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı ve çok sayıda kişi katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı engelliler günün kutlayarak vatandaşlarla yakından ilgilendi. Programın sonunda Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehteran Takımı’nın eşliğinde mini bir konser verildi. Engellileri yalnız bırakmayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin hemşerileriyle yakından ilgilenip taleplerini dinledi.