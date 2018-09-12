Başkan Çetin, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Hem mevcut hem de yeni açılan iş yerlerini ziyaret eden Başkan Çetin, esnafın derdini yerinde dinleyip çözüm önerisi sunuyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken; mevcut iş yerlerindeki esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor, çözüm önerileri sunuyor. Ziyaretler kapsamında esnafa Türk bayrağı da hediye eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ziyaretleri değerlendirerek, "Birliğimizin, beraberliğimizin simgesi olan şanlı Türk bayrağımızı esnafımıza hediye ediyoruz. İlçemiz için istişarelerde bulunup, esnafımızın taleplerini dinleyip, çözüm önerileri sunuyoruz” dedi.

Düzenli olarak hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Çetin, haftada en az dört gün esnaf ziyareti, sünnet ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor.

"Derdimiz gönüllere dokunmak, hayır dua almak" diyen Başkan Çetin, "Yeni kurulan iş yerlerimizin açılışını yapıyoruz. Programlarımız dahilinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz ve her zaman yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Birlikte istişare ediyoruz. Birlikte rahmet vardır diyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim işlerini kolay, kazançların bol ve helal eylesin” değerlendirmesinde bulundu. Pursaklar'da yüzü gülen esnaf, ilçeye yapılan hizmetlerden ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in sürekli esnafın yanında olmasından dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.