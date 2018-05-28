Başkan Çetin gönüllere dokunuyor

Pursaklar Belediyesi’nin sünnet ziyaretleri, hasta ziyaretleri, ev ziyaretleri, Hoş Geldin Küçük Hemşehrim ziyaretleri, mahalle sohbetleri, esnaf ziyaretlerini düzenli olarak devam ettiren Başkan Selçuk Çetin, seçim çalışmalarında da milletvekili adaylarına ilçe teşkilatı ile birlikte öncülük ediyor. Yoğun bir program ile sahur vaktine kadar sahada olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, milletvekilleriyle, teşkilatla mahalle mahalle dolaşıp hemşerileriyle kucaklaşmayı sürdürüyor. 24 Haziran seçimleri öncesi hareketli günler geçiren Pursaklar’da vatandaşla kucaklaşmaya devam eden Başkan Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili adaylarıyla birlikte hemşerilerini buluşturup talepleri dinlemeye, çözüm önerileri sunup destek istemeye devam ediyor. Gece gündüz demeden yoğun bir tempo ile çalışan Başkan Çetin’i, milletvekili adaylarını ve teşkilat mensuplarını bağrına basan ilçe halkı, “Güçlü Türkiye için biz de varız” mesajıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek mesajı verdi.

“Pursaklar güçlü Türkiye’den yana güçlü bir destek verecek”

Sahadaki çalışmaları değerlendiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Göreve geldiğimiz 2004’ten beri Pursaklar’da gönüllere dokunmaya, hizmet edip tebessüm ettirmeye devam ediyoruz. 24 Haziran seçimleri öncesi de ilçemizde hemşerilerimizin büyük bir teveccühü ile karşı karşıyayız. Bunu sahada görüyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Pursaklar güçlü Türkiye’den yana güçlü bir şekilde destek verecektir” diye konuştu.