Başkan Çetin ilçeyi karış karış geziyor

Başkan Çetin bir taraftan da 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıp destek istiyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Kadın Kolları Başkanı Tülay Ergün ve zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri, pazar ziyareti ile sünnet ziyaretlerine devam etti. Başkan Çetin, ziyaretler kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla birlikte Türk bayrağı teslim etti. Sünnet ziyaretlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çetin, apartmandaki diğer hasta ve ihtiyaç sahiplerini de ziyaret etti. Semt pazarı esnafını da ihmal etmeyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hem vatandaşın hem de esnafın taleplerini sahada dinleyip çözüm önerileri sundu. Düzenli olarak hemşehrileri ile bir araya gelen Çetin, bir yandan da iş yeri açılışlarını gerçekleştirdi.

"Hamdolsun hemşehrilerimin yüzü gülüyor"

Pursaklar’da esnafın yüzünün güldüğünü belirten Başkan Çetin, "Tebessüm şehrimizde hemşehrilerimizin yüzü gülüyor. Hamdolsun Ramazan’ın bereketini gittiğimiz her yerde görüyoruz. Programlarımız dahilinde esnaf kardeşlerimizi, sünnet olan yavrularımızı, pazar esnafımızı, hastalarımızı, ihtiyaç sahiplerini ziyaret ediyoruz" dedi.

Her zaman hemşehrilerinin ve esnafın yanında olduğunu belirten Çetin "Biz her zaman esnafımızın, hemşehrilerimizin yanındayız. Her fırsatta sünnet ziyaretleri, ev ziyaretleri ve esnaf ziyaretleriyle kardeşlerimle bir araya gelip muhabbet etmeye gayret gösteriyorum. Rabbim bütün ümmetin yüzünden tebessümü eksik etmesin. Esnafımızın işlerini kolay, kazançların bol eylesin" ifadelerini kaydetti.

Pursaklar’da yüzü gülen vatandaş, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirterek Başkan Çetin’e teşekkür etti.