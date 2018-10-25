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Başkan Çetin kursiyerleri ziyaret etti

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Hüma Sultan Hanım Evi’ni ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceleyip yeni sezon için başarılar diledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Hüma Sultan Hanım Evi'ni ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceleyip yeni sezon için başarılar diledi.


Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Hüma Sultan Hanım Evi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında kursiyerlerle sohbet eden Başkan Çetin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınların yapmış olduğu el işi, yağlı boya, dikiş nakış, bilgisayar çalışmalarını dikkatle inceleyen Çetin, “Yeni sezonumuzda da hanım evlerimize yoğun ilgi var. Hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Onların başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor” dedi.


Pursaklar Belediyesinin kadınlar için bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Çetin, yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında hemşehrilerini bilgilendirdi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in ziyaretinden memnun kalan hanımlar, Başkan Çetin'e teşekkür ettiler.

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