Başkan Çetin market ve pazarları denetledi

Dolar kurunda yaşanan dalgalanma ile denetimlerini sıkılaştıran Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede fahiş fiyat uygulamasına, haksız kazanç elde edilmesine ve etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlığa geçit vermiyor. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de zabıta ekipleriyle birlikte salı pazarındaki tezgahları gezip, marketlerde incelemelerde bulundu. Çetin, “Ekonomik savaşla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde haksız kazancı, fahiş fiyat uygulamasını ve haksız ticari uygulamaları önlemek için Pursaklar Belediyesi olarak denetimlerimizi daha da sıkılaştırdık. Topyekûn mücadele ile ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız” dedi.

Pursaklar esnafının bu konuda duyarlı olduğunun altını çizen Başkan Çetin, “Hemşehrilerimizi mağdur eden olursa bunun bedelini yasaların öngördüğü cezalarla öder. Hemşehrilerimiz üzerinden haksız kazanç sağlayanlara asla fırsat verilmeyecek” diye konuştu.

Alınan ürünlerin fiyatı ile satış fiyatlarını da soran Başkan Çetin, fahiş fiyat uygulaması tespit edilen ürünler ve gıdalar için gerekli uyarıların ve cezai işlemlerin yapılacağını hatırlattı. Türkiye'nin güçlü olduğunun ve bu süreci kısa sürede atlatacağının altını çizen Başkan Selçuk çetin, “Topyekûn mücadele ile bu günleri atlatacağız. Türkiye kazanacak” şeklinde konuştu.