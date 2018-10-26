Başkan Çetin medya temsilcileri ile buluştu

Ankara genelinde yayın yapan yerel medya mensuplarının katılımıyla düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Selçuk Çetin ile Kaymakam İhsan Kara gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pursaklar Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Çetin, "2004 yılında göreve geldiğimizde yollarında asfaltı ve parkı dahi bulunmayan bir belde teslim aldık. Ben bugüne kadar hiç bir vaatte bulunmadım. Tespit ettiğimiz sorunları ve eksikleri bir bir yerine getirdik. Tek bir vaadim vardır, o da 'Pursaklar'ı ilçe yapacağız' vaadidir, çok şükür bunu da yerine getirdik" dedi.

2008 yılında Pursaklar'ın ilçe olmasının ardından hızlı bir yapılanma sürecinin başladığını belirten Çetin, "Plan ve projelerimizi, tüm çalışmalarımızı şekillendirirken Pursaklar Halkı bundan nasıl daha iyi faydalanabilir bunu düşünüyoruz. İlçemizde, hamam, yüzme havuzu, spor salonu, eğitim merkezleri gibi bir ilçede yaşayan halkın tüm ihtiyaçlarını giderecek yapılar mevcut. Ancak toplumsal, kültürel huzuru, örf ve adetleri yaşatamazsak yapmış olduğunuz her şey boşa çıkar. Dede, torun evleri projemiz, örf, adet ve geleneklerimizin aktarılması için gerçekleştirmiş olduğumuz önemli bir projedir. Eğitim projelerimiz gerçekleştirmiş olduğumuz eserlerle bütünlük sağlamaktadır" dedi.

Kaymakam Kara ise, "Pursaklar hızla nüfusu artan bir ilçemiz. 14 okul inşaatımız var, bunlardan 8 tanesi başladı, 3'ü ise bitme noktasında. Hastane inşaatı tamamlandı, Ulus Hastanesi buraya nakledilecek. Nakil sürecinin bitmesiyle birlikte 5 Kasım'da hizmete açılacak. Yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum, Pursaklar deyince tebessüm, tebessüm deyince Pursaklar akla geliyor" dedi.

Medya mensupları dernekleşiyor

Toplantıya katılan medya mensupları adına konuşan Yenihaber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Savaş Şahin, medya mensupları arasındaki dayanışmayı sağlamak ve sektörün gelişimine öncü olmak için dernekleşme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Şahin, "Ankara'da bulunan birbirinden değerli gazete sahipleri, televizyoncu dostlarımız, radyo programcısı meslektaşlarımız ve medya sektörünün değerli yetkilileri ile kuruluşunu gerçekleştireceğimiz Medya ve İletişim Derneği'mizin ilk toplantısını burada gerçekleştirdik. İnşallah Medya ve İletişim Derneği olarak hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. İlk toplantımızda Medya ve İletişim Derneği olarak bizleri Pursaklar'da ağırlayan Belediye Başkanı Sayın Selçuk Çetin ve Pursaklar Kaymakamımız İhsan Kara'ya teşekkür ederiz" dedi.