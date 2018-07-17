Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 12:46

Başkan Çetin, Nezaket Okulu eğitmenlerine sertifika verdi

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nezaket Okulu eğitmenlerine yönelik çocuk gelişimi ve eğitimi seminerleri tamamlandı.

Başkan Çetin, Nezaket Okulu eğitmenlerine sertifika verdi

17 Temmuz 2018 12:46

Öğretmenlerin sertifikasını Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin verdi.


2011’den beri binlerce öğrenciye hizmet veren Nezaket Okulu öğretmenleri, her yıl yaz tatilinde çeşitli seminere katılıp kendilerini geliştiriyor. Okulların kapanmasıyla Pursaklar’da eğitim kampına giren eğitmenler, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Duman’ın verdiği çocuk gelişimi ve eğitimi seminerlerini başarıyla tamamladı. Tevfik İleri Kültür Merkezi’nde Nezaket Okulu eğitmenleriyle bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hem sertifikalarını verdi hem de yeni dönem için başarı diledi. Türkiye’de özgün projelere imza attıklarını belirten Başkan Çetin, “Hemşehrilerimiz evlatlarını bizlere emanet ediyor, bizler de bu yavrularımızı sizlere teslim ediyoruz. Onları kendi evladımız gibi koruyup, en güzel eğitimi vermek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hamdolsun bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık. İnşallah bundan sonra da daha fazla hizmet vererek geleceğin hanımefendileri ve beyefendilerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Hizmetleriniz için teşekkür ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum” diye konuştu.


Pursaklar Belediyesi bünyesinde 2011’den beri hizmet veren Nezaket Okulları’nda adab-ı muaşeret eğitimi alan 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar ‘Nezaket Elçileri’ olarak yetişiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç