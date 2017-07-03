Başkan Çetin nikah ve iş yeri açılışlarına katıldı

Nikahlar, iş yeri açılışları, ziyaretler ve çeşitli organizasyonda yoğun bir hafta sonu geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hemşehrileriyle bir araya gelip Pursaklar halkına destek verdi. Çok sayıda yeni nişanlı çiftin nikah ve düğün merasimlerine katılan Başkan Çetin, ilçede kurulan yeni iş yerlerinin açılışını da gerçekleştirdi. Hemşehrilerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmayan Çetin, ev ziyaretleriyle de vatandaşla yakından ilgilenip talepleri dinledi. Belediyenin çalışmalarını da yerinde denetleyen Başkan Çetin, “Gece gündüz sahadayız, hemşehrilerimizle bir aradayız. Tebessüm şehri Pursaklar’da bir ve beraberiz. Nikah merasimleri, iş yeri açılışları, esnaf ve ev ziyaretlerimizle hemşehrilerimizle bir araya geldik. Derdimiz hizmet etmek, gönüllere girmek. Çok şükür hemşehrilerimiz bizi her gördükleri yerde bağırlarına basıyor. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hafta içi mesaisinin büyük bir kısmını hemşehrileriyle geçiren Başkan Çetin, hafta sonu da yoğun çalışma temposu ile belediye hizmetlerini denetleyip, hemşehrilerinin mutlu günlerinde, hüzünlü günlerinde yanlarında olmayı sürdürüyor.