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23 Haziran 2018 10:04

Başkan Çetin: "Pazar günü Pursaklar’da sandıkları patlatacağız"

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ilçe teşkilatının düzenlediği mitingde hemşehrilerine hitap ederek, "Millet İttifakı’na karşı dik durma zamanıdır.

Başkan Çetin:

23 Haziran 2018 10:04

Pazar günü akşam Pursaklar’da sandıkları patlatacağız inşallah” dedi.


AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatının Hicret Camii Meydanı’nda düzenlediği mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Selva Lütfiye Çam, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti milletvekili adayları Orhan Yeğin, Arife Polat Düzgün, Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık katıldı.


Cuma namazı çıkışı seçim otobüsünden hemşehrilerine hitap Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Diklenmeden dik duran bir liderin arkasına düştük. Pazara kadar değil mezara kadar bu yolda devam edeceğiz inşallah. Yıkım İttifakı’na bakın, bebek katiline sempati duyanları, FETÖ’ye selam çakanları hapisten çıkarmak için sıraya girmişler. Bu ittifaka karşı dik durma zamanıdır. Pazar günü akşam Pursaklar’da sandıkları patlatacağız inşallah. 25 Haziran’da sevincimizi hep beraber paylaşacağız” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise yaptığı konuşmada, "15 Temmuz’un rövanşını sandıkta almak istiyorlar. Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Pursaklar’a, milletimize güveniyoruz” dedi.


AK Parti milletvekili adayları da seçmenleri selamlayarak 24 Haziran için destek istedi. Mitinge katılan isimler son olarak seçim otobüsüyle Yavuz Bulvarı, Belediye Caddesi ve Yunus Emre Caddesi’ndeki vatandaşlarla esnafı selamladı.




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