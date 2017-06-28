Başkan Çetin personeliyle bayramlaştı

Ramazan Bayramı tatilinin bitiminde Pursaklar Belediyesinde bayramlaşma töreni düzelendi. Belediye Başkanı Selçuk Çetin, belediye personeli ve ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına bayram ziyaretinde bulundu. Belediyedeki birimleri ziyaret ederek personel ile tek tek bayramlaşan Başkan Çetin, “Pursaklar Belediyesi olarak Ramazan ayını dolu dolu geçirdik, güzel etkinlikler yaptık, hep birlikte bayrama kavuştuk. Rabbim tekrar birlikte bayram etmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Şantiyeleri ve birimleri gezen Başkan Çetin, Tebessüm Konağı’ndaki makamında ise hemşehrilerini ağırladı. Çetin, birlik ve beraberlik mesajları verdiği bayramlaşma töreninde ülkemizde yaşanan terör olaylarını kınayarak, şehitlere ve hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diledi. Milletçe birlik ve beraberliğin korunması gerektiğine vurgu yapan Çetin, “Ülkemiz üzerinde birtakım hesaplar içinde olanlara karşı dikkatli olmalıyız. Bu gemi batarsa içinde herkes batar. Rabbim kötü niyetler içinde olanlara fırsat vermesin. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Öyle güzel bir ekibimiz var ki ben inanıyorum ki sizler çok daha güzel işler yapacaksınız. İlçemize çok daha güzel hizmetleri hep birlikte yapacağız" dedi.