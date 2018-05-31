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31 Mayıs 2018 12:04

Başkan Çetin şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Saray’daki Kına Konağı’nda verdiği 400 kişilik ikinci iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazileri ağırladı.

Başkan Çetin şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı

31 Mayıs 2018 12:04


Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu. Kur’an tilaveti ile başlayan programda konuşan Çetin, ’’Vatanımızın bağımsızlığı, ülkemizin güvenliği ve bizlerin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte iftar etmeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun’’ dedi.


İftarın ardından masaları tek tek gezen Çetin, hemşehrileriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Pursaklar Belediyesi Saray Kına Konağı’ndaki iftar programına Çetin’in yanı sıra Kaymakam İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Milletvekili adayları Belma Erdoğan, Enes Duruay, şehit aileleri, gaziler, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri katıldı.




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