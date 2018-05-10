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10 Mayıs 2018 10:56

Başkan Çetin, şehit ve gazi annelerini kahvaltıda ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Hayatımıza Şekil Veren Anneler” programında şehit ve gazi annelerini kahvaltıda ağırladı.

Başkan Çetin, şehit ve gazi annelerini kahvaltıda ağırladı

10 Mayıs 2018 10:56


Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesislerinde anneler günü özel programı düzenleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, şehit ve gazi anneleri ile milletvekili aday adayları, kadın meclis üyelerini, AK Parti, MHP Meclis Üyelerinin eşlerini, teşkilat mensuplarını kahvaltıda ağırladı. Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Bir ülkeyi idare eden liderler, yöneticileri yetiştirenler annelerdir. Bizim kadim geleneğimize baktığımız zaman anneler her zaman baş tacıdır” dedi. Vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmenin büyük sorumluluk olduğunu belirten Başkan Çetin, “Cennet vatanımıza, bayrağımıza, milletimize hizmet edecek hayırlı evlatlar yetiştiren annelerin ayakları altındadır müjdesine mazharsınız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Siz annelerimiz önemlisiniz. Şimdiden anneler gününüzü kutluyorum. Pursaklar’da çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi verdiğimiz Nezaket Okullarıdır. İyi insan yetiştirmek önemlidir.” Programın sonunda Pursaklar’ın en yaşlı annesine, şehit ve gazi annelerine hediye takdim edildi.




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