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11 Mayıs 2018 12:56

Başkan Çetin, şehit ve gazi çocuklarını ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’Vatan Evlatlarına Vefa’ projesi kapsamında Güneydoğu’dan gelen gazi ve şehit çocuklarını makamında ağırladı.

Başkan Çetin, şehit ve gazi çocuklarını ağırladı

11 Mayıs 2018 12:56


Uluslararası Kalkınma Vakfı (UKAD), Türkiye Gençlik Vakfı Pursaklar Şubesi (TÜGVA) ile Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından düzenlenen ‘Vatan Evlatlarına Vefa’ projesi kapsamında Güneydoğu’daki şehit ve gazi çocukları Pursaklar’ı ziyaret etti. Gençleri makamında ağırlayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, misafirleriyle yakından ilgilenip tek tek sohbet etti.


Başkan Çetin yaptığı konuşmada, "Sizler vatan ve bayrak uğruna hayatını, uzuvlarını kaybederek şehitlik mertebesine ulaşan, gazilik unvanı elde eden kahraman babalarınızın yiğit evlatlarısınız. Bununla gurur duyun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.


Şehitliğin ve gaziliğin önemini anlatan Başkan Çetin, “İnşallah hepimiz vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Onları rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Sizlerin her zaman yanındayız. Tebessüm Şehri Pursaklar’dan ailelerinize selamlarımızı iletiyorum" diye konuştu.


Ziyaretin ardından gençlere hediye veren Başkan Çetin, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek misafirlerini uğurladı.


Ziyaretten memnuniyet duyan şehit ve gazi çocukları da Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.




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