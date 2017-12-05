Başkan Çetin, Sirkeli’de ağaç dikti

Pursaklar’daki yeşil alan oranını her yıl arttıran Pursaklar Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarının çevre düzenlemesini ve yeşil alan çalışmasını da yapıyor. Her yıl binlerce ağaç ve fidanı toprakla buluşturan Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki yeşil alan oranını Avrupa standartlarının üstüne çıkarttı. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli’yi kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet eden belediye, park sayısını da 115’e çıkarttı.

İlçede ağaç dikimini teşvik eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Sirkeli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle okul bahçesinde çok sayıda karaçam dikti. Ağaçlara can suyu da veren Başkan Çetin ‘Kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin’ Hadis-i Şerif’i hatırlatarak öğrencilere nasihatte bulundu. Başkan Çetin’e ağaç dikiminde Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Koordinatörü Hakkı Bayır, öğretmenler ve öğrenciler de eşlik etti.